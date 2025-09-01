Бійці спецпідрозділу Примари Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму.

У результаті атаки знищено два гелікоптери Мі-8 та пошкоджено російський буксир.

Два вертольоти Мі-8 і вороже судно: спецоперація у Криму

Спецпідрозділ ГУР МО України Примари вдарив дронами по авіабазі російських загарбників у Гвардійському, неподалік Сімферополя.

Зараз дивляться

Завдяки атаці було уражено два російські військові гелікоптери Мі-8, орієнтовна вартість виведених з ладу машин становить $20-30 млн.

Окрім цього, спецпризначенці уразили ворожий буксир у Севастопольській бухті. За попередніми даними, йдеться про судно БУК-2190.

ГУР наголошує, що ці дії є частиною системної кампанії зі знищення військової інфраструктури РФ на тимчасово окупованому півострові.

– Демілітаризація Криму триває, – заявили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 28 серпня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України провели низку спецоперацій на території тимчасово окупованого Криму.

Зокрема, було уражено радіолокаційну станцію 91Н6Е зі складу зенітного комплексу С-400 Тріумф.

Фото: ГУР

Джерело : ГУР

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.