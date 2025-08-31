В Фридланде (федеральная земля Нижняя Саксония, Германия) продолжается следствие по делу гибели 16-летней девушки из Украины.

По данным следователей, трагедия произошла 11 августа. Девушку столкнули под грузовой поезд, двигавшийся со скоростью около 100 км/ч.

Об этом сообщает немецкое издание Stern.

Убийство 16-летней украинки в Германии: что известно

Прокуратура Геттингена подтвердила, что главным подозреваемым является 31-летний выходец из Ирака.

Известно, что сразу после трагедии он сам подошел к полиции, которая прибыла на вызов из-за нарушения общественного порядка.

Мужчина привел правоохранителей к телу несовершеннолетней и заявил, что якобы случайно обнаружил его на платформе. Тогда серьезных подозрений в его причастности не возникло. Однако алкогольный тест показал у него 1,35 промилле (выраженное опьянение).

На следующий день в полицейском отделении он начал вести себя агрессивно и его перевели в психиатрическую клинику.

Между тем эксперты обнаружили на плече погибшей отчетливые следы сдавливания, которые могли принадлежать подозреваемому.

Это стало основанием для выдачи ордера на арест по подозрению в непредумышленном убийстве.

Между задержанным и девушкой связи не установлено. Известно, что он находился под наблюдением медиков с диагнозом параноидальная шизофрения.

Мужчина неоднократно просил убежища в Германии, но ему отказывали. Последним решением было депортировать его в Литву.

Семья девушки бежала из Мариуполя

В момент нападения девушка разговаривала по телефону с дедушкой, он услышал ее крик. Именно после этого родные усомнились в официальной версии о несчастном случае.

Семья погибшей бежала из Мариуполя от войны и жила в Тюрингии. Теперь они готовятся к похоронам дочери.

Муниципалитет Фридланда организовал сбор средств, чтобы поддержать семью. По состоянию на вечер воскресенья собрали € 24 тыс. Похороны состоятся 18 сентября в городе Хайльбад-Хайлигенштадт.

Мэр Фридланда Маркус Яницки подчеркнул, что община находится в глубоком трауре.

Семья поблагодарила всех, кто помогает, и выразила надежду, что виновный получит справедливый приговор.

