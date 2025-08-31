У Фрідланді (федеральна земля Нижня Саксонія, Німеччина) триває слідство у справі загибелі 16-річної дівчини з України.

За даними слідчих, трагедія трапилася 11 серпня. Дівчину зіштовхнули під вантажний поїзд, що рухався зі швидкістю приблизно 100 км/год.

Про це повідомляє німецьке видання Stern.

Вбивство 16-річної українки у Німеччині: що відомо

Прокуратура Геттінгена підтвердила, що головним підозрюваним є 31-річний виходець з Іраку.

Відомо, що відразу після трагедії він сам підійшов до поліції, яка прибула на виклик через порушення громадського порядку.

Чоловік привів правоохоронців до тіла неповнолітньої й заявив, що начебто випадково виявив його на платформі. Тоді серйозних підозр щодо його причетності не виникло. Проте алкогольний тест показав у нього 1,35 проміле (виражене сп’яніння).

Наступного дня у поліцейському відділенні він почав поводитися агресивно і його перевели до психіатричної клініки.

Тим часом експерти виявили на плечі загиблої виразні сліди стискання, які могли належати підозрюваному.

Це стало підставою для видачі ордера на арешт за підозрою в ненавмисному вбивстві.

Між затриманим і дівчиною зв’язку не встановлено. Відомо, що він перебував під наглядом медиків із діагнозом параноїдальна шизофренія.

Чоловік неодноразово просив про притулок у Німеччині, але йому відмовляли. Останнім рішенням було депортувати його до Литви.

Родина дівчини втекла з Маріуполя

У момент нападу дівчина розмовляла телефоном із дідусем, він почув її крик. Саме після цього рідні засумнівалися в офіційній версії про нещасний випадок.

Сім’я загиблої втекла з Маріуполя від війни й жила у Тюрингії. Тепер вони готуються до поховання доньки.

Муніципалітет Фрідланда організував збір коштів, щоб підтримати родину. Станом на вечір неділі зібрали €24 тис. Похорон відбудеться 18 вересня у місті Хайльбад-Хайлігенштадт.

Мер Фрідланда Маркус Яніцкі наголосив, що громада перебуває у глибокому траурі.

Родина подякувала всім, хто допомагає, та висловила надію, що винний отримає справедливий вирок.

