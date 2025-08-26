В Соединенных Штатах Америки убили 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую, которая спасалась от полномасштабной войны за границей. Предварительно, ее зарезал бездомный в штате Северная Каролина.

Смерть 23-летней украинки Ирины Заруцкой в США

Как сообщает New York Post со ссылкой на слова членов семьи и властей, украинку, которая недавно покинула свой разрушенный войной дом в поисках безопасной жизни в США, убил бездомный на железнодорожной станции в Северной Каролине на прошлой неделе.

По информации полицейского управления Шарлотт-Мекленбург, Ирина Заруцкая получила многочисленные ножевые ранения.

Ее смерть официально зафиксировали на станции легкорельсового транспорта East/West Boulevard в Саут-Энде около 22:00 в пятницу, 22 августа.

Как вскоре стало известно, девушка недавно прибыла в США в поисках убежища от войны, надеясь на новое начало.

— К сожалению, ее жизнь оборвалась слишком рано… Это невосполнимая потеря для ее семьи, — говорится в заявлении.

По данным издания Charlotte Observer, полиция пока не подтвердила, где именно и как произошло нападение с ножом — в поезде, на платформе или поблизости.

Подозреваемым объявлен 34-летний Декарлос Браун-младший, которого в пятницу вечером доставили в местную больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Полиция сообщила, что он был арестован и обвинен в убийстве.

Согласно судебным протоколам, полученным The Post, Браун был арестован много раз с 2011 года за кражу, грабеж с применением опасного оружия и распространение угроз.

По данным WSOC-TV, он бездомный, отсидевший пять лет в тюрьме за ограбление с применением смертоносного оружия. Другие предыдущие обвинения против него в конечном итоге были сняты. В настоящее время расследование убийства украинки продолжается.

