Взрывы в Белой Церкви гремели ночью 2 сентября во время массированной атаки российских дронов.

Последствия взрывов в Белой Церкви сегодня, 2 сентября

По информации Белоцерковской городской территориальной общины и руководителя Киевской ОВА Николая Калашника, в результате ночной атаки на город погиб мужчина.

— Тело мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива. Соболезнования родным и близким, — подчеркнул Калашник.

Также, по его словам, в результате взрывов в Белой Церкви повреждено остекление многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, помещений торговых и производственных предприятий.

В некоторых районах города возможно задымление, поэтому жителей просят закрыть окна и сохранять спокойствие.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 287-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Микола Калашник

