Взрывы в Белой Церкви: в городе — разрушения и пожары, есть погибший
Взрывы в Белой Церкви гремели ночью 2 сентября во время массированной атаки российских дронов.
Последствия взрывов в Белой Церкви сегодня, 2 сентября
По информации Белоцерковской городской территориальной общины и руководителя Киевской ОВА Николая Калашника, в результате ночной атаки на город погиб мужчина.
— Тело мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива. Соболезнования родным и близким, — подчеркнул Калашник.
Также, по его словам, в результате взрывов в Белой Церкви повреждено остекление многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, помещений торговых и производственных предприятий.
В некоторых районах города возможно задымление, поэтому жителей просят закрыть окна и сохранять спокойствие.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 287-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Микола Калашник