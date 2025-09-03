В Лиссабоне 3 сентября с рельсов сошел электрический трамвай, который является одной из достопримечательностей. В результате погибли 15 человек, а еще 18 получили ранения.

В Лиссабоне с рельсов сошел электрический трамвай

В Лиссабоне с рельсов сошел фуникулер, в результате чего погибли 15 человек, а еще 18 — пострадали. Пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии. Есть ли среди раненых иностранцы и сколько их пока неизвестно.

Известно, что фуникулер в результате аварии опрокинулся на бок, его боковые поверхности и верх были частично смяты. Вероятно, что электрический трамвай врезался в здание на крутом повороте.

Причина аварии, которая произошла в час пик, примерно в 18.00, пока неизвестна. Расследование причин начнется после завершения спасательной операции.

Президент Португалии Марсело Ребело де Соуза выразил соболезнования семьям, пострадавшим в результате этой аварии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен также выразила соболезнования.

– С грустью я узнала о схождении с рельсов известного фуникулера Elevador da Gloria, – написала она в сети X.

Источник : AP

