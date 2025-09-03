У Лісабоні 3 вересня з рейок зійшов електричний трамвай, який є однією з визначних пам’яток. Внаслідок цього загинуло 15 людей, а ще 18 отримали поранення.

У Лісабоні з рейок зійшов електричний трамвай

У Лісабоні з рейок зійшов фунікулер, внаслідок чого загинуло 15 людей, а ще 18 осіб постраждали. П’ятеро поранених перебувають у важкому стані. Чи є серед поранених іноземці та скільки їх наразі не відомо.

Відомо, що фунікулер внаслідок аварії перекинувся на бік, його бічні поверхні та верх були частково зім’яті. Як пише AP, ймовірно, що електричний трамвай врізався у будівлю на крутому повороті.

Причина аварії, яка сталася у годину пік, приблизно о 18.00, наразі невідома. Розслідування причин розпочнеться після завершення рятувальної операції.

Президент Португалії Марсело Ребело де Соуза висловив співчуття родинам, які постраждали внаслідок цієї аварії.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також висловила співчуття.

– З сумом я дізналася про схід з рейок відомого фунікулеру Elevador da Gloria, – написала вона у мережі X.

Джерело : AP

