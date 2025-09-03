В селе Ровное в Ковельском районе Волынской области было обнаружено тело пограничника без признаков жизни. В руке погибшего находилось штатное оружие.

Вблизи границы обнаружено тело военнослужащего

Сотрудники ДБР начали досудебное расследование по факту гибели военнослужащего Государственной пограничной службы, который нес службу на государственной границе.

– 2 сентября около 11:00 в селе Ровное было обнаружено тело пограничника без признаков жизни. В руке погибшего находилось штатное оружие, — говорится в сообщении.

После сообщения на линию 102 следователи ДБР совместно с Нацполицией выехали на место происшествия и провели первоочередные следственно-розыскные действия: осмотрели место, опросили свидетелей, изъяли вещи, которые могут служить доказательствами в уголовном производстве.

Сейчас смотрят

Также назначена судебно-медицинская экспертиза и экспертиза оружия.

Событие предварительно квалифицировано по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). Следователи отрабатывают все версии, в частности вероятность самоубийства.

Досудебное расследование продолжается.

К слову, в Закарпатской области в Ужгородском районе нашли мертвым пограничника.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.