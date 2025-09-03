У руці була зброя: на Волині знайшли тіло прикордонника
У селі Рівне у Ковельському районі Волинської області було виявлено тіло прикордонника без ознак життя. У руці загиблого була штатна зброя.
Поблизу кордону знайдено тіло військовослужбовця
Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі військовослужбовця Державної прикордонної служби, який ніс службу на державному кордоні.
– 2 вересня близько 11:00 у селі Рівне було виявлено тіло прикордонника без ознак життя. У руці загиблого знаходилася штатна зброя, – йдеться у повідомленні.
Після повідомлення на лінію 102 слідчі ДБР спільно з Нацполіцією виїхали на місце події та провели першочергові слідчо-розшукові дії: оглянули місце, опитали свідків, вилучили речі, які можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні.
Також призначено судово-медичну експертизу та експертизу зброї.
Подію попередньо кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Наразі слідчі відпрацьовують усі версії, зокрема ймовірність самогубства.
Досудове розслідування триває.
До речі, у серпні у Закарпатській області знайшли мертвим прикордонника.