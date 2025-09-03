После утренних взрывов в Калуше Ивано-Франковской области сегодня, 3 сентября, временно приостановлен учебный процесс в школах и садах.

Об этом сообщил городской глава Андрей Найда.

Взрывы в Калуше 3 сентября: что известно

Взрывы в Калуше сегодня, 3 сентября, звучали по меньшей мере около трех ночи и шести утра.

Сейчас смотрят

В это время город в Ивано-Франковской области российские оккупанты атаковали дронами и ракетами.

Как сообщил утром глава города, после взрывов в Калуше зафиксировано повреждение домов.

Информацию о чрезвычайном происшествии на одном из объектов пообещал предоставить впоследствии, отметив лишь, что там продолжается ликвидация последствий.

Также городской глава сообщил, что из-за взрывов в Калуше сегодня будет приостановлен учебный процесс в школах и детсадах.

Между тем в городе каждые три часа будут осуществлять замеры воздуха, поскольку есть определенные отклонения от нормы.

Следует отметить, что глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук отметила, что целью вражеской атаки стал объект инфраструктуры. Произошел масштабный пожар.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям добавили, что горят складские помещения на трех участках (общая площадь около 9 тыс. кв. м).

130 спасателей и 35 единиц техники ГСЧС возгорание уже локализовали, ликвидация продолжается.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 288-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.