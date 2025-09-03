События ночи 3 сентября: очередная атака РФ на Украину, новые заявления Трампа
Ночью и утром 3 сентября РФ в очередной раз массированно атаковала Украину ударными дронами и ракетами. Под основным ударом оказались западные регионы, а также Киевская и Кировоградская области.
А президент США Дональд Трамп накануне вечером дал брифинг в Белом доме, сделав несколько заявлений о Путине и войне в Украине.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 3 сентября — в подборке Фактов ICTV.
Взрывы в Киеве
Во время массированной атаки РФ по Украине под утро 3 сентября силы ПВО работали по вражеским целям в Киеве.
Подробностей о возможных последствиях взрывов на данный момент нет.
В то же время сразу после полуночи глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Деснянском районе зафиксировали падение беспилотника.
Атака дронов на Вышгород
В то же время в Вышгороде Киевской области зафиксировано падение обломков сбитого беспилотника между жилыми многоэтажными домами.
На месте вспыхнул пожар, который уже ликвидирован.
Поврежден автомобиль и остекление домов, к счастью — без жертв и пострадавших.
Атака на объекты Укрзализныци в Знаменке
Взрывы в Знаменке Кировоградской области прогремели 3 сентября во время дроновой атаки на объекты Укрзализныци.
В результате обстрела полностью разрушен один и повреждены 17 жилых домов.
Пострадали пять человек, из которых четверо – железнодорожники.
Кроме того, из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры задерживается более 20 поездов.
Взрывы в Хмельницком
Ночью и утром 3 сентября Хмельницкий атаковали российские ракеты и дроны.
Несмотря на сбивание целей силами ПВО, есть и повреждения, но без травмированных или погибших.
На данный момент известно о пожаре на территории гаражного комплекса, поврежден троллейбус, выбиты окна в жилых домах, повреждены нежилые помещения.
Взрывы в Луцке
Луцк сегодня ночью оказался под атакой ударных беспилотников.
Обошлось без пострадавших и погибших, однако есть разрушения гражданской инфраструктуры.
В частности, горели два гаража и хозяйственная постройка, еще одна хозяйственная постройка повреждена обломками.
Полностью сгорел частный грузовой автомобиль.
Взрывы в Ровно
В Ровно взрывы прогремели сегодня сразу после полуночи – город атаковали российские БпЛА.
Силам ПВО удалось обезвредить немало вражеских целей.
По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали.
Взрывы в Ивано-Франковской области
Ивано-Франковская область этой ночью подверглась комбинированной атаке ракет и дронов.
По информации местных властей, в регионе работали силы ПВО.
Целью стал объект инфраструктуры, в результате атаки возник пожар складских помещений на трех участках общей площадью около 9 тыс. кв. м.
На месте работают 130 чрезвычайников и 35 единиц техники ГСЧС.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Трамп заявил о разочаровании Путиным
Президент США Дональд Трамп накануне вечером во время брифинга в Белом доме в очередной раз заявил о разочаровании российским диктатором Владимиром Путиным и о том, что внимательно следит за действиями Украины и РФ, стремясь прекратить гибель людей.
В то же время он отрицательно ответил на вопрос о том, общался ли с Путиным на прошлой неделе. Трамп подчеркнул, что узнал интересные вещи, о которых общество услышит в следующие несколько дней.
Он также заявил о намерении изменить политику в отношении России, если его встреча с Путиным на Аляске окажется безрезультатной.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 288-е сутки.
