Ночью и утром 3 сентября РФ в очередной раз массированно атаковала Украину ударными дронами и ракетами. Под основным ударом оказались западные регионы, а также Киевская и Кировоградская области.

А президент США Дональд Трамп накануне вечером дал брифинг в Белом доме, сделав несколько заявлений о Путине и войне в Украине.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 3 сентября — в подборке Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Взрывы в Киеве

Во время массированной атаки РФ по Украине под утро 3 сентября силы ПВО работали по вражеским целям в Киеве.

Подробностей о возможных последствиях взрывов на данный момент нет.

В то же время сразу после полуночи глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Деснянском районе зафиксировали падение беспилотника.

Атака дронов на Вышгород

В то же время в Вышгороде Киевской области зафиксировано падение обломков сбитого беспилотника между жилыми многоэтажными домами.

На месте вспыхнул пожар, который уже ликвидирован.

Поврежден автомобиль и остекление домов, к счастью — без жертв и пострадавших.

Атака на объекты Укрзализныци в Знаменке

Взрывы в Знаменке Кировоградской области прогремели 3 сентября во время дроновой атаки на объекты Укрзализныци.

В результате обстрела полностью разрушен один и повреждены 17 жилых домов.

Пострадали пять человек, из которых четверо – железнодорожники.

Кроме того, из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры задерживается более 20 поездов.

Взрывы в Хмельницком

Ночью и утром 3 сентября Хмельницкий атаковали российские ракеты и дроны.

Несмотря на сбивание целей силами ПВО, есть и повреждения, но без травмированных или погибших.

На данный момент известно о пожаре на территории гаражного комплекса, поврежден троллейбус, выбиты окна в жилых домах, повреждены нежилые помещения.

Взрывы в Луцке

Луцк сегодня ночью оказался под атакой ударных беспилотников.

Обошлось без пострадавших и погибших, однако есть разрушения гражданской инфраструктуры.

В частности, горели два гаража и хозяйственная постройка, еще одна хозяйственная постройка повреждена обломками.

Полностью сгорел частный грузовой автомобиль.

Взрывы в Ровно

В Ровно взрывы прогремели сегодня сразу после полуночи – город атаковали российские БпЛА.

Силам ПВО удалось обезвредить немало вражеских целей.

По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали.

Взрывы в Ивано-Франковской области

Ивано-Франковская область этой ночью подверглась комбинированной атаке ракет и дронов.

По информации местных властей, в регионе работали силы ПВО.

Целью стал объект инфраструктуры, в результате атаки возник пожар складских помещений на трех участках общей площадью около 9 тыс. кв. м.

На месте работают 130 чрезвычайников и 35 единиц техники ГСЧС.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Трамп заявил о разочаровании Путиным

Президент США Дональд Трамп накануне вечером во время брифинга в Белом доме в очередной раз заявил о разочаровании российским диктатором Владимиром Путиным и о том, что внимательно следит за действиями Украины и РФ, стремясь прекратить гибель людей.

В то же время он отрицательно ответил на вопрос о том, общался ли с Путиным на прошлой неделе. Трамп подчеркнул, что узнал интересные вещи, о которых общество услышит в следующие несколько дней.

Он также заявил о намерении изменить политику в отношении России, если его встреча с Путиным на Аляске окажется безрезультатной.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 288-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.