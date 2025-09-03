Після ранкових вибухів у Калуші Івано-Франківської області сьогодні, 3 вересня, тимчасово призупинено навчальний процес у школах та садочках.

Про це повідомив міський голова Андрій Найда.

Вибухи в Калуші 3 вересня: що відомо

Вибухи в Калуші сьогодні, 3 вересня, лунали щонайменше близько третьої ночі та шостої ранку.

У цей час місто в Івано-Франківській області російські окупанти атакували дронами та ракетами.

Як повідомив зранку очільник міста, після вибухів у Калуші зафіксовано пошкодження будинків.

Інформацію про надзвичайну подію на одному з об’єктів пообіцяв надати згодом, зазначивши лише, що там триває ліквідація наслідків.

Також міський голова повідомив, що через вибухи в Калуші сьогодні буде призупинено навчальний процес у школах та дитсадках.

Тим часом у місті що три години здійснюватимуть заміри повітря, оскільки є певні відхилення від норми.

Слід зауважити, що очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук зазначила, що ціллю ворожої атаки став об’єкт інфраструктури. Сталася масштабна пожежа.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій додали, що горять складські приміщення на трьох осередках (загальна площа близько 9 тис. кв. м).

130 надзвичайників та 35 одиниць техніки ДСНС займання вже локалізували, ліквідація триває.

На щастя, минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 288-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

