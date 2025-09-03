Тетяна Забожко, випускова редакторка
Вибухи в Калуші: у школах призупинили навчання, триває ліквідація пожежі
Після ранкових вибухів у Калуші Івано-Франківської області сьогодні, 3 вересня, тимчасово призупинено навчальний процес у школах та садочках.
Про це повідомив міський голова Андрій Найда.
Вибухи в Калуші 3 вересня: що відомо
Вибухи в Калуші сьогодні, 3 вересня, лунали щонайменше близько третьої ночі та шостої ранку.
У цей час місто в Івано-Франківській області російські окупанти атакували дронами та ракетами.
Як повідомив зранку очільник міста, після вибухів у Калуші зафіксовано пошкодження будинків.
Інформацію про надзвичайну подію на одному з об’єктів пообіцяв надати згодом, зазначивши лише, що там триває ліквідація наслідків.
Також міський голова повідомив, що через вибухи в Калуші сьогодні буде призупинено навчальний процес у школах та дитсадках.
Тим часом у місті що три години здійснюватимуть заміри повітря, оскільки є певні відхилення від норми.
Слід зауважити, що очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук зазначила, що ціллю ворожої атаки став об’єкт інфраструктури. Сталася масштабна пожежа.
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій додали, що горять складські приміщення на трьох осередках (загальна площа близько 9 тис. кв. м).
130 надзвичайників та 35 одиниць техніки ДСНС займання вже локалізували, ліквідація триває.
На щастя, минулося без постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 288-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.