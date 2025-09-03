Взрывы в Нежине: город частично без света и воды
Взрывы в Нежине сегодня утром прогремели во время тревоги, объявленной из-за угрозы ударных БпЛА.
Взрывы в Нежине 3 сентября: что известно о последствиях
По информации Нежинского горсовета, утром силы ПВО работали по вражеским целям.
Однако, к сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры.
После атаки Нежин сейчас частично без света и воды.
Кроме того, по данным ГСЧС, еще ночью российский БпЛА вызвал пожар жилого дома в городе Борзна Нежинского района. По состоянию на утро возгорание ликвидировано.
Также взрывной волной повреждены еще семь жилых домов и два автомобиля. Без жертв и пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 288-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.