Взрывы в Нежине сегодня утром прогремели во время тревоги, объявленной из-за угрозы ударных БпЛА.

Взрывы в Нежине 3 сентября: что известно о последствиях

По информации Нежинского горсовета, утром силы ПВО работали по вражеским целям.

Однако, к сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Сейчас смотрят

После атаки Нежин сейчас частично без света и воды.

Кроме того, по данным ГСЧС, еще ночью российский БпЛА вызвал пожар жилого дома в городе Борзна Нежинского района. По состоянию на утро возгорание ликвидировано.

Также взрывной волной повреждены еще семь жилых домов и два автомобиля. Без жертв и пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 288-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.