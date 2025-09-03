Вибухи в Ніжині сьогодні вранці пролунали під час тривоги, оголошеної через загрозу ударних БпЛА.

Вибухи в Ніжині 3 вересня: що відомо про наслідки

За інформацією ніжинської міськради, вранці сили ППО працювали по ворожих цілях.

Проте, на жаль, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Після атаки Ніжин наразі частково без світла та води.

Крім того, за даними ДСНС, ще вночі російський БпЛА спричинив пожежу житлового будинку у місті Борзна Ніжинського району. Станом на ранок займання ліквідовано.

Також вибуховою хвилею пошкоджено ще сім житлових будинків та два автомобілі. Без жертв та постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 288-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

