Вибухи в Ніжині: місто частково без світла та води
Вибухи в Ніжині сьогодні вранці пролунали під час тривоги, оголошеної через загрозу ударних БпЛА.
Вибухи в Ніжині 3 вересня: що відомо про наслідки
За інформацією ніжинської міськради, вранці сили ППО працювали по ворожих цілях.
Проте, на жаль, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.
Після атаки Ніжин наразі частково без світла та води.
Крім того, за даними ДСНС, ще вночі російський БпЛА спричинив пожежу житлового будинку у місті Борзна Ніжинського району. Станом на ранок займання ліквідовано.
Також вибуховою хвилею пошкоджено ще сім житлових будинків та два автомобілі. Без жертв та постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 288-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
