Взрывы в Знаменке прогремели во время дронной атаки на объекты Укрзализныци.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

Взрывы в Знаменке 3 сентября: что известно

В результате взрывов в Знаменке сегодня в частных домовладениях произошли возгорания.

17 жилых домов, отмечает Андрей Райкович, повреждены, один разрушен полностью.

Также от электроснабжения были отключены населенные пункты общины.

Сейчас населенные пункты вокруг Знаменки уже заживляются.

Работы по ликвидации последствий взрывов в Знаменке продолжаются.

По уточненным данным, пострадали пять человек.

Четверо из них – железнодорожники. Сейчас они в удовлетворительном состоянии находятся в больнице.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 288-е сутки.

