Вибухи у Знам’янці прогриміли під час дронової атаки на об’єкти Укрзалізниці.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Вибухи у Знам’янці 3 вересня: що відомо

Унаслідок вибухів у Знам’янці сьогодні у приватних домоволодіннях сталися займання.

17 житлових будинків, зазначає Андрій Райкович, пошкоджено, один зруйнований повністю.

Також від електропостачання були відключені населені пункти громади.

Наразі населені пункти навколо Знам’янки вже заживлені.

Роботи з ліквідації наслідків вибухів у Знам’янці тривають.

За уточненими даними, постраждали п’ятеро людей.

Четверо з них – залізничники. Наразі вони в задовільному стані перебувають у лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 288-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

