Вибухи у Знам’янці: Росія атакувала об’єкти Укрзалізниці, є поранені
Вибухи у Знам’янці прогриміли під час дронової атаки на об’єкти Укрзалізниці.
Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
Вибухи у Знам’янці 3 вересня: що відомо
Унаслідок вибухів у Знам’янці сьогодні у приватних домоволодіннях сталися займання.
17 житлових будинків, зазначає Андрій Райкович, пошкоджено, один зруйнований повністю.
Також від електропостачання були відключені населені пункти громади.
Наразі населені пункти навколо Знам’янки вже заживлені.
Роботи з ліквідації наслідків вибухів у Знам’янці тривають.
За уточненими даними, постраждали п’ятеро людей.
Четверо з них – залізничники. Наразі вони в задовільному стані перебувають у лікарні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 288-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.