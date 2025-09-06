5 сентября в Кропивницком возле одной из автостанций местный житель сорвал государственный флаг и порвал его. Правоохранители задержали мужчину.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Кировоградской области.

Надругательство над флагом в Кропивницком

По предварительным данным, 43-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения на станции сорвал государственный флаг, порвал его и начал топтать.

Мужчину пытались остановить знакомые, которые были рядом. Один из них поднял флаг и сохранил его до приезда полицейских. Событие подтвердил еще один очевидец.

Полицейские задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины — публичное надругательство над государственным флагом Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от 17 до 68 тыс. грн или пробационный надзор на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

В августе 2023 года в Криворожском районе местный житель повредил семь флагштоков государственных флагов, установленных на могилах погибших военных.

В июле 2023 года в Одессе полиция задержала пьяного мужчину, который сорвал государственный флаг Украины с местного здания, сломал флагшток и бросил на землю. Мужчина на замечания прохожих не реагировал и вел себя агрессивно. Подобное поведение возмутило очевидцев, поэтому они решили вызвать полицию.

Источник : Нацполиция

