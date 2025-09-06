5 сентября в Кропивницком возле одной из автостанций местный житель сорвал государственный флаг и порвал его. Правоохранители задержали мужчину.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Кировоградской области.

Надругательство над флагом в Кропивницком

По предварительным данным, 43-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения на станции сорвал государственный флаг, порвал его и начал топтать.

Мужчину пытались остановить знакомые, которые были рядом. Один из них поднял флаг и сохранил его до приезда полицейских. Событие подтвердил еще один очевидец.

Полицейские задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины — публичное надругательство над государственным флагом Украины.

У Кропивницькому чоловік порвав прапор: що відомо Фото 1

Санкция статьи предусматривает штраф от 17 до 68 тыс. грн или пробационный надзор на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

В августе 2023 года в Криворожском районе местный житель повредил семь флагштоков государственных флагов, установленных на могилах погибших военных.

В июле 2023 года в Одессе полиция задержала пьяного мужчину, который сорвал государственный флаг Украины с местного здания, сломал флагшток и бросил на землю. Мужчина на замечания прохожих не реагировал и вел себя агрессивно. Подобное поведение возмутило очевидцев, поэтому они решили вызвать полицию.

Источник: Нацполиция

