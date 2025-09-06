У Кропивницькому біля однієї з автостанцій місцевий житель зірвав державний прапор та порвав його. Правоохоронці затримали чоловіка.

Про інцидент, що стався напередодні, у секторі комунікації поліції Кіровоградської області повідомили 6 вересня.

Наруга над прапором у Кропивницькому

За попередніми даними, 43-річний місцевий житель у стані алкогольного сп’яніння на станції зірвав державний прапор, порвав його та почав топтати.

Чоловіка намагалися зупинити знайомі, які були поруч. Один із них підняв прапор та зберіг його до приїзду поліціянтів. Подію підтвердив ще один очевидець.

Поліцейські затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України — публічна наруга над державним прапором України.

Санкція статті передбачає штраф від 17 до 68 тис. грн або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий термін.

У серпні 2023 року у Криворізькому районі місцевий житель пошкодив сім флагштоків державних прапорів, встановлених на могилах полеглих військових.

У липні 2023 року в Одесі поліція затримала п’яного чоловіка, який зірвав державний прапор України з місцевої будівлі, зламав флагшток та кинув на землю. Чоловік на зауваження перехожих не реагував та поводив себе агресивно. Така поведінка обурила очевидців, тому вони вирішили викликати поліцію.

Джерело : Нацполіція

