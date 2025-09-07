Россия совершенствует свое ракетное вооружение и дроны, чтобы наносить комбинированные удары по территории Украины.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Укринформу.

РФ изменяет тактику атак и совершенствует вооружение

Скибицкий отмечает: РФ модернизирует и совершенствует ракеты и дроны для ударов по гражданской инфраструктуре и предприятиям.

К примеру, система Комета была 8-канальная, 12-канальная, сейчас – 16-канальная, а в перспективе уже будет 32-канальная. Это позволит преодолевать систему радиоэлектронной борьбы.

У ракет, в частности Х-101, теперь есть новые элементы — средства радиоэлектронной борьбы, двойная боевая часть, усовершенствованная навигация и система управления для преодоления украинской противовоздушной обороны.

Существенным изменениям подверглась тактика применения дронов-камикадзе Shahed. Так, если раньше они летели прямо к цели, то сейчас могут кружить вокруг Киева несколько часов, меняя высоту.

Для новых вражеских ударов, прогнозирует Вадим Скибицкий, россияне будут привлекать беспилотники разных типов, в том числе ложные цели, а также ракеты морского (Калибр), воздушного (Х-101, Х-32) и наземного (Искандер) базирования.

– То есть, этот процесс у врага будет непрерывный – усовершенствование, повышение эффективности нанесения ударов. И, соответственно, наша задача – эффективно противодействовать этому, – отмечает Скибицкий.

Сейчас, говорит заместитель начальника ГУР, продолжается эволюция, в частности, усовершенствование всех средств вооруженной борьбы и поражения.

– Именно поэтому говорить о том, что противник остановится на каком-то уровне, будет неправильно, – подытожил Вадим Скибицкий.

