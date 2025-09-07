В Украине продолжается ликвидация последствий атаки более 800 российских дронов и 13 ракет, причем несколько БпЛА, предварительно, пересекли границу с Беларусью.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя последствия массированной комбинированной атаки на Украину ночью 7 сентября.

Реакция Зеленского на ночную атаку 7 сентября

— В Киеве разрушение обычных жилых домов. В одном из них разбиты перекрытия между четвертым и восьмым этажами. На данный момент известно о двух погибших, из них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким. В целом только в столице десятки пострадавших, повреждено здание Кабинета министров – начался пожар на верхних этажах, — подчеркнул глава государства.

А в Запорожье, по его словам, повреждены более 20 домов и детский сад, в Кривом Роге – разрушены склады, погибли люди в Сафоновке на Сумщине и на Черниговщине.

— Был прилет по многоэтажке в Одессе. Многие регионы пострадали за прошедшие сутки. Везде, где нужно, работают наши службы, — добавил Зеленский.

По его мнению, такие убийства украинцев сейчас, когда давно могла начаться реальная дипломатия, — сознательное преступление и затягивание войны.

— Не раз звучало в Вашингтоне, что за отказ говорить будут санкции. Мы должны реализовать все, о чем договорились в Париже. Рассчитываем и на реализацию всех договоренностей по усилению нашей ПВО. Каждая дополнительная система спасает гражданских от этих подлых ударов. Мир может заставить кремлевских преступников перестать убивать, нужна только политическая воля, — резюмировал президент.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 292-е сутки.

