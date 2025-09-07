После ночного обстрела Киева 7 сентября в больницы госпитализировали семерых человек, самое тяжелое состояние было у беременной женщины – ей пришлось вызвать роды.

Об этом рассказала руководитель Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург в комментарии Суспільному.

Обстрел Киева 7 сентября: что известно о состоянии госпитализированных

По ее словам, эта беременная женщина – из многоэтажки в Святошинском районе, которая больше всего пострадала от разрушений в результате атаки.

— Было принято решение провести оперативное родоразрешение. Врачи извлекли недоношенного ребенка. Ребенок находится в реанимационном отделении, — подчеркнула Гинзбург.

Она также отметила, что сейчас еще трое из семи госпитализированных после обстрела РФ находятся в ожоговом отделении в тяжелом состоянии.

Кроме того, врач-комбустиолог Киевской городской клинической больницы №2 Елена Францева рассказала Суспільному, что 24-летнюю беременную женщину привезли в их ожоговое отделение сегодня в обед.

Ее новорожденный ребенок находится в другом медучреждении. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

— Они получили ожоги большой площади и большой глубины, — добавила врач.

После массированной комбинированной атаки на Киев ночью 7 сентября в трех районах столицы зафиксированы разрушения и пожары. Больше всего пострадала многоэтажка в Святошинском районе.

По последним данным, погибли 32-летняя женщина и ее двухмесячный сын, еще 20 человек получили ранения, в том числе беременная женщина и двое патрульных полицейских.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 292-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Суспільне

