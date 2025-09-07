Після нічного обстрілу Києва 7 вересня до лікарень госпіталізували сімох людей, найважчий стан був у вагітної жінки – їй довелося викликати пологи.

Про це розповіла керівниця Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург у коментарі Суспільному.

Обстріл Києва 7 вересня: що відомо про стан госпіталізованих

За її словами, ця вагітна жінка – із багатоповерхівки у Святошинському районі, що найбільше зазнала руйнувань внаслідок атаки.

Зараз дивляться

– Було ухвалене рішення провести оперативне родорозрішення. Лікарі дістали недоношену дитину. Дитина перебуває у реанімаційному відділенні, – наголосила Гінзбург.

Вона також зауважила, що наразі ще троє з семи госпіталізованих після обстрілу РФ перебувають в опіковому відділенні у тяжкому стані.

Крім того, лікарка-комбустіологиня Київської міської клінічної лікарні №2 Олена Францева розповіла Суспільному, що 24-річну жінку, яка була вагітна, привезли до їхнього опікового відділення сьогодні в обід.

Її новонароджена дитина перебуває в іншому медзакладі. Нині лікарі борються за її життя.

– Вони дістали опіки великої площі й великої глибини, – додала лікарка.

Після масованої комбінованої атаки на Київ вночі 7 вересня у трьох районах столиці зафіксовані руйнування та пожежі. Найбільше постраждала багатоповерхівка у Святошинському районі.

За останнім даними, загинули 32-річна жінка та її двомісячний син, ще 20 осіб дістали поранення, зокрема вагітна жінка та двоє патрульних поліцейських.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 292-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.