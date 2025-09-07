Після обстрілу Києва вагітній викликали пологи: мама і малюк – у тяжкому стані
Після нічного обстрілу Києва 7 вересня до лікарень госпіталізували сімох людей, найважчий стан був у вагітної жінки – їй довелося викликати пологи.
Про це розповіла керівниця Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург у коментарі Суспільному.
Обстріл Києва 7 вересня: що відомо про стан госпіталізованих
За її словами, ця вагітна жінка – із багатоповерхівки у Святошинському районі, що найбільше зазнала руйнувань внаслідок атаки.
– Було ухвалене рішення провести оперативне родорозрішення. Лікарі дістали недоношену дитину. Дитина перебуває у реанімаційному відділенні, – наголосила Гінзбург.
Вона також зауважила, що наразі ще троє з семи госпіталізованих після обстрілу РФ перебувають в опіковому відділенні у тяжкому стані.
Крім того, лікарка-комбустіологиня Київської міської клінічної лікарні №2 Олена Францева розповіла Суспільному, що 24-річну жінку, яка була вагітна, привезли до їхнього опікового відділення сьогодні в обід.
Її новонароджена дитина перебуває в іншому медзакладі. Нині лікарі борються за її життя.
– Вони дістали опіки великої площі й великої глибини, – додала лікарка.
Після масованої комбінованої атаки на Київ вночі 7 вересня у трьох районах столиці зафіксовані руйнування та пожежі. Найбільше постраждала багатоповерхівка у Святошинському районі.
За останнім даними, загинули 32-річна жінка та її двомісячний син, ще 20 осіб дістали поранення, зокрема вагітна жінка та двоє патрульних поліцейських.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 292-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.