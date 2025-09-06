Мощные взрывы в Харькове прогремели в ночь на воскресенье, 7 сентября, когда был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы ударных дронов.

Взрывы в Харькове — какие последствия 7 сентября

Информацию о ночных взрывах в Харькове сообщили украинские журналисты с места происшествия.

Затем глава областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что в небе над Харьковом зафиксирован вражеский дрон.

Сейчас смотрят

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения вражеских беспилотников в Харьковской области.

Вечером в среду, 3 сентября, Россия нанесла удар дроном Молния по территории учебного заведения в Салтовском районе Харькова, сообщил городской глава Игорь Терехов.

По его словам, обошлось без пострадавших и погибших в результате российской атаки, однако в учебном заведении выбито 18 окон и поврежден забор.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 262-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.