Вибухи у Києві лунали всю ніч та ранок 7 вересня внаслідок масованої атаки ударними дронами та ракетами. На жаль, зафіксовано численні влучання, є загиблі та поранені.

Оновлено о 09:05.

Вибухи в Києві сьогодні, 7 вересня: наслідки атаки

За інформацією представників місцевої влади, внаслідок масованого удару по Києву у Святошинському районі загинули дві людини – 32-річна жінка та її двомісячний син.

Ще 17 дістали поранення, сімох із них госпіталізували до лікарні.

Руйнування та пошкодження зафіксовано в трьох районах столиці.

Святошинський район

Частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок (від 4-го до 8-го поверху).

Також сталося займання ще у трьох багатоповерхівках, згоріли автомобілі та складські приміщення.

Тілесні ушкодження отримали двоє патрульних, які поспішали на виклик. Їх госпіталізовано.

Дарницький район

Зафіксовано влучання у п’ятиповерховий житловий будинок. Тут спалахнула пожежа на двох поверхах, частково зруйновано третій поверх.

Станом на ранок пжежі локалізовані, тривають аварійно-рятувальні роботи.

Печерський район

Внаслідок атаки сталося займання на останньому поверсі адміністративної будівлі. Йдеться будівлю Кабміну.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 292-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС, Нацполіція

Фото : ДСНС

