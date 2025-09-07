Вибухи в Києві: руйнування та пожежі в будинках, загинула мама з двомісячним сином
Вибухи у Києві лунали всю ніч та ранок 7 вересня внаслідок масованої атаки ударними дронами та ракетами. На жаль, зафіксовано численні влучання, є загиблі та поранені.
Оновлено о 09:05.
Вибухи в Києві сьогодні, 7 вересня: наслідки атаки
За інформацією представників місцевої влади, внаслідок масованого удару по Києву у Святошинському районі загинули дві людини – 32-річна жінка та її двомісячний син.
Ще 17 дістали поранення, сімох із них госпіталізували до лікарні.
Руйнування та пошкодження зафіксовано в трьох районах столиці.
Святошинський район
Частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок (від 4-го до 8-го поверху).
Також сталося займання ще у трьох багатоповерхівках, згоріли автомобілі та складські приміщення.
Тілесні ушкодження отримали двоє патрульних, які поспішали на виклик. Їх госпіталізовано.
Дарницький район
Зафіксовано влучання у п’ятиповерховий житловий будинок. Тут спалахнула пожежа на двох поверхах, частково зруйновано третій поверх.
Станом на ранок пжежі локалізовані, тривають аварійно-рятувальні роботи.
Печерський район
Внаслідок атаки сталося займання на останньому поверсі адміністративної будівлі. Йдеться будівлю Кабміну.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 292-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.