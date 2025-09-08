В липні 2025 року СБУ затримала співробітника Центрального апарату НАБУ, який працював у закритому підрозділі Д-2 і входив до масштабної агентурної мережі ворога.

Агент ФСБ в лавах НАБУ: що відомо

Крім співробітника НАБУ до агентурної мережі входили ще три особи, викриття яких відбулося раніше. Всі вони мали допуск до державної таємниці та документів з обмеженим доступом.

За матеріалами справи, злочинну діяльність агентів курирував співробітник служби департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ Ігор Єгоров.

Агентурну мережу він почав формувати ще з 2009 року, коли неодноразово відвідував Україну в рамках міжвідомчої взаємодії між спецслужбами двох країн.

Першим із соратників Єгорова, якого СБУ затримала в 2020 році, був генерал-майор Служби безпеки Валерій Шайтанов.

Тоді, за вказівкою Єгорова, Шайтанов планував низку терактів на території України, а також вбивство відомого військового добровольця, збирав і передавав до РФ відомості про проведення секретних операцій в районі АТО тощо.

Після затримання генерал-майора і ретельного дослідження всіх наявних матеріалів СБУ встановила ще одного агента Єгорова – Дмитра Іванцова.

Іванцов – колишній заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав втікачеві президенту перебратися до Росії, а сам залишився в Криму і вступив до лав окупантів.

Зараз Іванцов переховується на тимчасово окупованому півострові і є резидентом ФСБ

Незважаючи на великий арсенал конспіративних заходів, які використовувала агентурна мережа Єгорова-Іванцова, в 2024 році СБУ викрила ще одного учасника їх осередку.

Ним виявився військовослужбовець Національної гвардії. Встановлено, що цей зрадник кілька років передавав Іванцову дані про українських активістів, високопоставлених чиновників, військовополонених, інформацію про наслідки обстрілів на території України тощо.

Згодом СБУ встановила, що ще один агент Єгорова-Іванцова – колишній співробітник МВС, який на момент затримання виявився діючим співробітником НАБУ. За матеріалами справи, цей чиновник Бюро був завербований ворогом ще в 2012 році.

Надавати Іванцову потрібну інформацію він продовжив і після 2014 року, коли соратник Януковича відкрито перейшов на бік ворога.

Це підтверджується, зокрема, законспірованим листуванням, яке фігуранти відновили буквально через три дні після фейкового референдуму про приєднання Криму до РФ.

За матеріалами справи, чинному співробітнику НАБУ інкримінується понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича.

Серед іншого, “крот” збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував вербувальні заходи та спеціальні інформаційні операції.

Щоб отримати персональну інформацію про потенційні цілі, фігурант використовував закриті бази даних правоохоронних органів України.

Після ретельного документування злочинів “крота”, СБУ та ОГП затримали його. У нього вилучили телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

В СБУ зауважили, що інший агент мережі Єгорова-Іванцова генерал-майор Валерій Шайтанов уже отримав тюремний строк у вигляді 12 років за ґратами.

Посадовець Нацгвардії наразі знаходиться під вартою.

Джерело : СБУ

