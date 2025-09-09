Мощные взрывы в Киевской области прогремели вечером во вторник, 9 сентября, когда российские войска пытались атаковать регион ударными дронами Shahed.

Взрывы в Киевской области 9 сентября — какие последствия

В Киевской области зафиксировали движение вражеских беспилотников, подтвердила областная военная администрация.

По информации Киевской ОВА, в регионе работают силы противовоздушной обороны (ПВО) по российским дронам.

В Киевской ОВА призвали не фотографировать работу украинских защитников и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, сигнал воздушной тревоги был объявлен из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников в Бориспольском, Бучанском, Вышгородском и Броварском районах Киевской области. Вскоре тревога распространилась и на столицу Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 294-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

