Взрывы в Киевской области: зафиксировано движение вражеских дронов, работает ПВО
Мощные взрывы в Киевской области прогремели вечером во вторник, 9 сентября, когда российские войска пытались атаковать регион ударными дронами Shahed.
Взрывы в Киевской области 9 сентября — какие последствия
В Киевской области зафиксировали движение вражеских беспилотников, подтвердила областная военная администрация.
По информации Киевской ОВА, в регионе работают силы противовоздушной обороны (ПВО) по российским дронам.
В Киевской ОВА призвали не фотографировать работу украинских защитников и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
По сообщению Воздушных сил ВСУ, сигнал воздушной тревоги был объявлен из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников в Бориспольском, Бучанском, Вышгородском и Броварском районах Киевской области. Вскоре тревога распространилась и на столицу Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 294-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.