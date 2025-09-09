Вибухи у Київській області: зафіксовано рух ворожих дронів, працює ППО
Потужні вибухи у Київській області прогриміли ввечері у вівторок, 9 вересня, коли російські війська намагалися атакувати регіон ударними дронами Shahed.
Вибухи у Київській області 9 вересня – які наслідки
На Київщині зафіксували рух ворожих безпілотників, підтвердила обласна військова адміністрація.
За інформацією Київської ОВА, у регіоні працюють сили протиповітряної оборони (ППО) по російських дронах.
У Київській ОВА закликали не фотографувати роботу українських захисників і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, сигнал повітряної тривоги було оголошено через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників у Бориспільському, Бучанському, Вишгородському та Броварському районах Київщини. Згодом тривога поширилася і на столицю України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 294-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.