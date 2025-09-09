В школу и жилой дом попали снаряды во время серии взрывов в Краматорске сегодня, 9 сентября.

Об этом сообщили в городском совете.

Взрывы в Краматорске сегодня: что известно

По официальной информации, взрывы в Краматорске 9 сентября прогремели утром и ночью. В частности, утром 9 сентября Краматорск трижды подвергся вражеским атакам.

Обстрелы начались в 8:10, когда произошло попадание рядом с многоэтажкой.

В 8:42 зафиксирован еще один взрыв — на этот раз ударный беспилотник ударил по жилому дому.

В 09:42 состоялся повторный обстрел города — во время взрывов в Краматорске российский дрон ударил по школе.

— Устанавливаем последствия, работают все соответствующие службы, — говорится в сообщении.

Напомним, что ночью 9 сентября, с 00:00 по 00:20, Краматорская община также подверглась обстрелу.

По предварительным данным, российские войска использовали восемь ударных беспилотников Герань-2. Семь из них ударили за пределами города, а один — в складское помещение.

К счастью, жертв нет, однако ситуация остается напряженной. Местные власти призывают жителей быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Фото: Краматорский городской совет

