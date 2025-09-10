Взрывы в Виннице: РФ попала в гражданские промышленные объекты
Во время взрывов в Виннице сегодня, 10 сентября, произошло попадание в гражданские промышленные объекты.
Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная.
Взрывы в Виннице сегодня, 10 сентября: что известно
По меньшей мере два громких взрыва в Виннице сегодня, 10 сентября, прогремели ориентировочно в половине седьмого утра, когда армия РФ запустила в сторону региона ракеты.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ призывали людей срочно перейти в укрытия.
Городской глава Сергей Моргунов подтвердил факт взрывов в Виннице.
Больше информации мэр города пообещал предоставить впоследствии, а пока так же, как и военные, попросил людей находиться в безопасных местах до отбоя.
Чуть больше подробностей предоставила первая заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная.
По ее словам, произошло попадание в гражданские промышленные объекты.
По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 295-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.