В течение ночи и утра 10 сентября Россия массированно обстреляла Украину ударными дронами и ракетами различных типов. Взрывы раздавались в 15 областях. К сожалению, есть погибший и раненые.

Досталось также Польше, на территорию которой залетело, по разным данным, от 8 до 23 российских БпЛА. Соседям пришлось применять оружие для отражения атаки.

Подробнее о массированном обстреле Украины сегодня, 10 сентября — в материале Фактов ICTV.

Обстрел Житомирской области 10 сентября – последствия

Сегодня Житомирская область подверглась комбинированному удару со стороны РФ.

В результате атаки дронами-камикадзе и крылатыми ракетами погиб мужчина (скончался в больнице, куда его доставили с тяжелыми ожогами), еще пять человек получили ранения – все госпитализированы.

Кроме того, повреждены несколько гражданских предприятий, где вспыхнули пожары.

А в Житомирском районе в частном секторе повреждены жилые дома.

Психологи ГСЧС оказали помощь 26 людям, в том числе трем детям.

В Бердичевском районе загорелись здания в промзоне, пожары зафиксированы и в других местах на территории района, повреждены легковушка и хозяйственное здание.

Взрывы в Волочиске Хмельницкой области

Под Хмельницким в городе Волочиск в результате комбинированной атаки разрушена швейная фабрика (попадание в складские помещения производственных мощностей), повреждены автозаправочная станция и транспортные средства.

В окружающих домах взрывной волной выбиты окна.

На данный момент известно о трех травмированных, которым оказывается медицинская помощь.

Атака на Винницу и область

Российские дроны и ракеты этой ночью атаковали Винницу – под ударом оказались объекты гражданской и промышленной инфраструктуры.

В более чем 20 жилых домах выбиты окна и повреждены крыши.

К сожалению, есть один раненый, который госпитализирован в больницу.

В целом в результате обстрела в Винницкой области повреждено около 30 жилых домов.

В воздушном пространстве региона было зафиксировано 26 БпЛА и 11 крылатых ракет.

Атака дронов на Волыни

Волынь этой ночью атаковали несколько десятков вражеских БпЛА, без погибших и раненых.

Спасатели в поселке Цумань ликвидировали последствия вражеского обстрела.

А в Луцком районе произошел масштабный пожар на предприятии площадью 1 000 кв. м.

Пожарные работали несколько часов, к утру возгорание удалось ликвидировать.

Обстрел Черкасской области

Ночью 10 сентября в небе над Черкасской областью были уничтожены две российские ракеты, а также десяток БпЛА.

Обошлось без жертв, однако есть последствия для инфраструктуры.

В частности, в Золотоношском районе взрывной волной частично разрушен хлев — погибли две коровы. Также повреждены окна и крыши в пяти домах и автомобиль.

В Звенигородском районе тоже вылетели стекла, повреждены кровли в пяти зданиях (жилых и хозяйственных). Кроме того, задело линию электропередач.

Где еще раздавались взрывы во время обстрела 10 сентября

Львовскую область этой ночью атаковали ударные беспилотники и ракеты. К счастью, здесь обошлось без разрушений и пострадавших.

В Киеве и области с вечера вторника и всю ночь работали силы ПВО. В столице – без последствий. А на территории области, в Вышгородском районе, повреждены крыша частного дома и автомобиль.

В Одесской области РФ атаковала дронами Измаильский район. Под ударом оказались складские помещения и хозяйственная постройка.

В Днепропетровской – силами ПВО уничтожено 8 БпЛА.

В Ровенской области также сбивали вражеские цели – люди и инфраструктура не пострадали.

На Буковине зафиксирован один вражеский беспилотник, который оперативно обезвредили.

Война в Украине длится уже 1 295-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

