Вибухи у Вінниці: РФ поцілила в цивільні промислові об’єкти
Під час вибухів у Вінниці сьогодні, 10 вересня, сталося влучання в цивільні промислові об’єкти.
Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна.
Вибухи у Вінниці сьогодні, 10 вересня: що відомо
Щонайменше два гучних вибухи у Вінниці сьогодні, 10 вересня, пролунали орієнтовно о пів на сьому ранку, коли армія РФ запустила в бік регіону ракети.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ закликали людей терміново перейти до укриттів.
Міський голова Сергій Моргунов підтвердив факт вибухів у Вінниці.
Більше інформації мер міста пообіцяв надати згодом, а поки так само, як і військові, попросив людей перебувати в безпечних місцях до відбою.
Трохи більше подробиць надала перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна.
За її словами, сталося влучання в цивільні промислові об’єкти.
Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 295-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.