Взрывы в Луцке сегодня, 10 сентября, прогремели во время российской атаки.

Взрывы в Луцке сегодня, 10 сентября: что известно

Взрывы в Луцке сегодня, 10 сентября, звучали, когда в воздушное пространство региона проникли вражеские цели.

Вражеские дроны добрались до еще до полуночи.

Сейчас смотрят

Запущенные россиянами дроны маневрировали до утра.

В частности, раздавались взрывы в Луцке ориентировочно в 06:38 на фоне угрозы применения врагом ударных беспилотников.

Тогда два вражеских БпЛА, по словам городского главы Игоря Полищука, летели от Старой Выжовки в сторону Луцка.

Воздушная тревога в регионе длится около восьми часов.

Больше подробностей официальные лица пока не предоставляли.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 295-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.