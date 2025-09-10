Взрывы в Луцке: над городом вражеские дроны
Взрывы в Луцке сегодня, 10 сентября, прогремели во время российской атаки.
Взрывы в Луцке сегодня, 10 сентября: что известно
Взрывы в Луцке сегодня, 10 сентября, звучали, когда в воздушное пространство региона проникли вражеские цели.
Вражеские дроны добрались до еще до полуночи.
Запущенные россиянами дроны маневрировали до утра.
В частности, раздавались взрывы в Луцке ориентировочно в 06:38 на фоне угрозы применения врагом ударных беспилотников.
Тогда два вражеских БпЛА, по словам городского главы Игоря Полищука, летели от Старой Выжовки в сторону Луцка.
Воздушная тревога в регионе длится около восьми часов.
Больше подробностей официальные лица пока не предоставляли.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 295-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.