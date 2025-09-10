Взрывы в Житомире сегодня, 10 сентября, раздались на фоне атаки РФ.

Взрывы в Житомире сегодня, 10 сентября: что известно

Взрывы в Житомире сегодня утром раздались, когда российские войска направили в сторону региона свои ракеты.

В Воздушных силах ВСУ призывали людей срочно перейти в укрытия.

Воздушная тревога в области объявлена ​​с 22:17 9 сентября.

В областной военной администрации ситуацию пока не комментировали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 295-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Силы обороны Юга Украины

