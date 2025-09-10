Татьяна Забожко, выпускающий редактор
2 мин.
Взрывы в Житомире: в направлении города летели ракеты
Взрывы в Житомире сегодня, 10 сентября, раздались на фоне атаки РФ.
Взрывы в Житомире сегодня, 10 сентября: что известно
Взрывы в Житомире сегодня утром раздались, когда российские войска направили в сторону региона свои ракеты.
В Воздушных силах ВСУ призывали людей срочно перейти в укрытия.
Сейчас смотрят
Воздушная тревога в области объявлена с 22:17 9 сентября.
В областной военной администрации ситуацию пока не комментировали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 295-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Силы обороны Юга Украины
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.