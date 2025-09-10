Тетяна Забожко, випускова редакторка
Вибухи в Житомирі: у напрямку міста летіли ракети
Вибухи в Житомирі сьогодні, 10 вересня, пролунали на тлі атаки РФ.
Вибухи в Житомирі сьогодні, 10 вересня: що відомо
Вибухи в Житомирі сьогодні зранку пролунали, коли російські війська спрямували в бік регіону свої ракети.
У Повітряних силах ЗСУ закликали людей терміново перейти до укриттів.
Повітряна тривога в області оголошена з 22:17 9 вересня.
В обласній військовій адміністрації ситуацію поки не коментували.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 295-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Сили оборони Півдня України
