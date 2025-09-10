Вибухи в Житомирі сьогодні, 10 вересня, пролунали на тлі атаки РФ.

Вибухи в Житомирі сьогодні, 10 вересня: що відомо

Вибухи в Житомирі сьогодні зранку пролунали, коли російські війська спрямували в бік регіону свої ракети.

У Повітряних силах ЗСУ закликали людей терміново перейти до укриттів.

Повітряна тривога в області оголошена з 22:17 9 вересня.

В обласній військовій адміністрації ситуацію поки не коментували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 295-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

