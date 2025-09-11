Военная контрразведка СБУ задержала информатора ФСБ, который пытался выявить расположение средств радиоэлектронной борьбы, укрепрайонов, огневых позиций артиллерии и маршрутов движения Сил обороны в Сумской и Днепропетровской областях.

Задержание агента ФСБ: что известно

Как сообщили в СБУ, предателем оказался 22-летний безработный из Сум.

Мужчину заметил сотрудник “управления ФСБ по Республике Крым”, когда тот искал легкие заработки в Telegram-каналах.

Информатор врага начал свою преступную деятельность в Конотопском районе Сумской области.

— В частности, фигурант установил вблизи местной магистрали скрытую видеокамеру с удаленным доступом, чтобы оккупанты могли отслеживать авиаудары по колоннам Сил обороны, — говорится в сообщении.

Впоследствии ФСБ направила своего пособника в Днепропетровскую область, где он шпионил за перемещением украинских войск.

Сотрудники СБУ сорвали планы оккупантов и задержали их пособника.

Во время обысков у информатора изъяты смартфоны с различными сим-картами, которые он использовал для законспирированных контактов с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Источник : СБУ

