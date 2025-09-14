В Киевской области в ночь на 14 сентября были слышны взрывы. По информации Генштаба, взорвались боеприпасы в поезде, перевозившем военный груз.

Об этом со ссылкой на источники в штабе пишут украинские СМИ.

Детонация боеприпасов в Киевской области: что известно

Отмечается, что речь идет о Фастовском районе Киевской области.

В Генштабе сообщают, что личный состав не пострадал, однако движение по железнодорожным путям остановили и три вагона – отцепили.

Последствия детонации все еще ликвидируют. Причину взрывов должна установить расследование и служебная проверка.

Также опубликовано видео с места происшествия, где видны последствия взрывов в Фастовском районе.

На Telegram-канале Укрзализныци сообщается, что в течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами.

Напомним, в 01:28 Укразализныця сообщила, что из-за повреждения инфраструктуры вблизи Киева в результате чрезвычайной ситуации ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будет курсировать по измененному маршруту.

Источник : Суспільне

