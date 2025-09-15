Пізно ввечері 14 вересня лунали потужні вибухи у Краматорську – російська авіація вдарила трьома бомбами по центру міста.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

Вибухи в Краматорську ввечері 14 вересня: що відомо про наслідки

– О 23:10 з використанням трьох ФАБ-250 з УМПК російські війська завдали удару по центральній частині міста, – мовиться у повідомленні.

Внаслідок атаки поранено 9 жителів Крамарська, усім постраждалим надається медична допомога.

Зараз дивляться

В обласній прокуратурі уточнили, що у своїх оселях отримали тілесні ушкодження 5 жінок й 4 чоловіки віком від 30 до 71 року. Серед потерпілих дві родини – мати з сином і подружня пара.

У поранених мінно-вибухові травми, множинні забої й порізи тіла, перелом.

Загалом пошкоджено 12 багатоповерхових будинків.

Відповідні служби та комунальні підприємства працюють на місцях влучань над ліквідацією наслідків.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 300-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Краматорська міськрада

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.