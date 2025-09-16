РФ атаковала Ланцетом ферму в Николаевской области: погиб тракторист
Российские войска убили тракториста при атаке на Черноморскую общину Николаевской области.
Атака на Черноморскую общину Николаевской области: что известно
Атака на Черноморскую общину Николаевской области произошла около 23:10 15 сентября.
Тогда российские войска ударным дроном типа Ланцет попали по фермерскому хозяйству.
Обстрелом уничтожена сельхозтехника и повреждено здание соседней фермы.
Погиб 58-летний мужчина, который в то время находился в кабине трактора.
– Во время работы в поле погиб водитель трактора. Это была целенаправленная атака по гражданским, оккупанты точно понимали, куда бьют, – сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Отметим, накануне враг 11 раз наносил удары FPV-дронами по Очакову.
В городе повреждены шесть частных домов и два двухэтажных дома. Обошлось без пострадавших.
Трижды 15 сентября и ночью 16 сентября под ударами дронов типа FPV находилась Куцурубская община. Пострадавших, к счастью, также нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 301-е сутки.
Источник: Виталий Ким