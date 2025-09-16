Российские войска убили тракториста при атаке на Черноморскую общину Николаевской области.

Атака на Черноморскую общину Николаевской области: что известно

Атака на Черноморскую общину Николаевской области произошла около 23:10 15 сентября.

Тогда российские войска ударным дроном типа Ланцет попали по фермерскому хозяйству.

Обстрелом уничтожена сельхозтехника и повреждено здание соседней фермы.

Погиб 58-летний мужчина, который в то время находился в кабине трактора.

– Во время работы в поле погиб водитель трактора. Это была целенаправленная атака по гражданским, оккупанты точно понимали, куда бьют, – сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Отметим, накануне враг 11 раз наносил удары FPV-дронами по Очакову.

В городе повреждены шесть частных домов и два двухэтажных дома. Обошлось без пострадавших.

Трижды 15 сентября и ночью 16 сентября под ударами дронов типа FPV находилась Куцурубская община. Пострадавших, к счастью, также нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 301-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Виталий Ким

