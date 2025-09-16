Російські війська вбили тракториста під час атаки на Чорноморську громаду Миколаївської області.

Атака на Чорноморську громаду Миколаївської області: що відомо

Атака на Чорноморську громаду Миколаївської області сталася близько 23:10 15 вересня.

Тоді російські війська вгатили ударним дроном типу Ланцет по фермерському господарству.

Обстрілом знищено сільгосптехніку та пошкоджено будівлю сусідньої ферми.

Загинув 58-річний чоловік, який на той час перебував у кабіні трактора.

– Під час роботи в полі загинув водій трактора. Це була цілеспрямована атака по цивільних, окупанти точно розуміли, куди б’ють, – зазначив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зауважимо, напередодні ворог 11 разів завдавав ударів FPV-дронами по Очакову.

У місті пошкоджено шість приватних будинків та два двоповерхових будинки. Минулося без постраждалих.

Тричі впродовж 15 вересня та ночі 16 вересня під ударами дронів типу FPV перебувала Куцурубська громада. Постраждалих, на щастя, теж немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 301-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Віталій Кім

