По меньшей мере три человека пострадали во время взрывов в Харькове сегодня, 16 сентября.

Об этом сообщил глава Харьковской городской военной администрации Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 16 сентября: что известно

Взрывы в Харькове сегодня стали следствием атаки российского БПЛА в Слободском районе города.

Сейчас смотрят

На данный момент известно о трех пострадавших.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что на месте удара вспыхнул пожар.

На месте взрывов в Харькове работают спасательные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 301-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.