Взрывы в Харькове: РФ ударила БпЛА, количество пострадавших растет
По меньшей мере три человека пострадали во время взрывов в Харькове сегодня, 16 сентября.
Об этом сообщил глава Харьковской городской военной администрации Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 16 сентября: что известно
Взрывы в Харькове сегодня стали следствием атаки российского БПЛА в Слободском районе города.
На данный момент известно о трех пострадавших.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что на месте удара вспыхнул пожар.
На месте взрывов в Харькове работают спасательные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 301-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
