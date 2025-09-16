Щонайменше четверо людей постраждали під час вибухів у Харкові сьогодні, 16 вересня.

Про це повідомив очільник Харківської міської військової адміністрації Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові 16 вересня: що відомо

Вибухи в Харкові сьогодні сталися наслідок атаки російського БпЛА у Слобідському районі міста.

Зараз дивляться

Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що на місці удару спалахнула пожежа.

На місці вибухів у Харкові працюють рятувальні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 301-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.