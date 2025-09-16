Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Вибухи в Харкові: РФ вгатила БпЛА, кількість постраждалих зростає
Щонайменше четверо людей постраждали під час вибухів у Харкові сьогодні, 16 вересня.
Про це повідомив очільник Харківської міської військової адміністрації Ігор Терехов.
Вибухи в Харкові 16 вересня: що відомо
Вибухи в Харкові сьогодні сталися наслідок атаки російського БпЛА у Слобідському районі міста.
Зараз дивляться
Наразі відомо про чотирьох постраждалих.
Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що на місці удару спалахнула пожежа.
На місці вибухів у Харкові працюють рятувальні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 301-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.