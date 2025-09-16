Служба безопасности Украины с 16 по 18 сентября будет проводить контрразведывательные мероприятия во Львове, к которым также будут привлечены другие силовые структуры.

Меры безопасности СБУ во Львове 16-18 сентября

— Действия правоохранителей будут охватывать всю территорию Львова. Цель — предотвращение террористических и диверсионных проявлений, а также нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины, — пояснили в СБУ.

Во время этих мероприятий, которые будут проходить с учетом правового режима военного положения, возможны ограничения прохода и проезда по улицам города.

Будет проводиться проверка документов граждан и досмотр автомобилей.

В СБУ также предупредили, что в случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка.

Кроме того, силовики будут осматривать территории и помещения общего пользования для выявления запрещенных предметов.

Поэтому просят граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и надлежащим образом реагировать на законные действия и требования.

Соответственно, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

