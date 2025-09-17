Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом виявлення стороннього технічного засобу в робочому кабінеті міського глави Львова Андрія Садового.

СБУ про прослуховувальний пристрій у мера Львова

У СБУ розповіли, що зараз працівники проводять усі необхідні слідчо-оперативні заходи у приміщенні Львівської міської ради.

За інформацією Служби безпеки України, пристрій планують вилучити та направити на проведення відповідних експертиз.

Зараз дивляться

Наразі розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 359 (Незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) чинного Кримінального кодексу України.

Водночас у Службі безпеки України не розповіли, чи дійсно знайдений у кабінеті мера Львова та вилучений технічний засіб є прослуховувальним пристроєм, як стверджував сам Садовий.

Нещодавно мер Львова Андрій Садовий заявив, що виявив прослуховувальний пристрій у своєму робочому кабінеті.

За його словами, у звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли SIM-картку, мікрофон та карту пам’яті.

Міський глава Львова пояснив, що минулого тижня телефон почав виснути, після чого його віддавали у ремонт. Як стверджує Садовий, правоохоронці мають з’ясувати, кому і навіщо це потрібно.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.