СБУ розпочала провадження після того, як у кабінеті мера Львова Садового знайшли прослушку
Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом виявлення стороннього технічного засобу в робочому кабінеті міського глави Львова Андрія Садового.
СБУ про прослуховувальний пристрій у мера Львова
У СБУ розповіли, що зараз працівники проводять усі необхідні слідчо-оперативні заходи у приміщенні Львівської міської ради.
За інформацією Служби безпеки України, пристрій планують вилучити та направити на проведення відповідних експертиз.
Наразі розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 359 (Незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) чинного Кримінального кодексу України.
Водночас у Службі безпеки України не розповіли, чи дійсно знайдений у кабінеті мера Львова та вилучений технічний засіб є прослуховувальним пристроєм, як стверджував сам Садовий.
Нещодавно мер Львова Андрій Садовий заявив, що виявив прослуховувальний пристрій у своєму робочому кабінеті.
За його словами, у звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли SIM-картку, мікрофон та карту пам’яті.
Міський глава Львова пояснив, що минулого тижня телефон почав виснути, після чого його віддавали у ремонт. Як стверджує Садовий, правоохоронці мають з’ясувати, кому і навіщо це потрібно.