Мощные взрывы в Павлограде Днепропетровской области прогремели в ночь на пятницу, 19 сентября, когда российские войска атаковали город ударными беспилотниками.

Взрывы в Павлограде в ночь с 18 на 19 августа — какие последствия

Информацию о том, что в Павлограде слышны звуки взрывов, сообщили украинские журналисты с места события.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ зафиксировали группу беспилотников, которые двигались курсом на Днепропетровскую область из Харьковщины.

Обстрелы Днепропетровской области 18 сентября

По информации Днепропетровской ОВА, Межевская, Покровская, Новопавловская, Маломихайловская общины в течение дня подвергались обстрелам российских беспилотников и управляемых авиабомб.

В результате ударов поврежден частный дом, еще один загорелся. Вспыхнул пожар в здании, которое не эксплуатируется. Повреждены два хозяйственных постройки и гараж.

В то же время российские войска били по Марганцу и Покровской общине в Никопольском районе артиллерией и FPV-дронами, в результате чего повреждены предприятие и автомобиль.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 303-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

