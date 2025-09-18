Мощные взрывы в Павлограде Днепропетровской области прогремели в ночь на пятницу, 19 сентября, когда российские войска атаковали город ударными беспилотниками.

Взрывы в Павлограде в ночь с 18 на 19 августа — какие последствия

Информацию о том, что в Павлограде слышны звуки взрывов, сообщили украинские журналисты с места события.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ зафиксировали группу беспилотников, которые двигались курсом на Днепропетровскую область из Харьковщины.

Павлоград на карті

Павлоград на карте. Фото: Google Maps

Обстрелы Днепропетровской области 18 сентября

По информации Днепропетровской ОВА, Межевская, Покровская, Новопавловская, Маломихайловская общины в течение дня подвергались обстрелам российских беспилотников и управляемых авиабомб.

В результате ударов поврежден частный дом, еще один загорелся. Вспыхнул пожар в здании, которое не эксплуатируется. Повреждены два хозяйственных постройки и гараж.

В то же время российские войска били по Марганцу и Покровской общине в Никопольском районе артиллерией и FPV-дронами, в результате чего повреждены предприятие и автомобиль.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 303-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Рятувальники ДСНС

