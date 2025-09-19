Вечером 18 сентября произошло смертельное ДТП в Житомире — водитель Volkswagen на переходе сбил пешехода, который оказался сотрудником Житомирской областной прокуратуры. Начато досудебное расследование.

Смертельное ДТП в Житомире, в котором погиб прокурор: что известно

По информации областной полиции и Офиса генпрокурора, 18 сентября около 19:35 на улице Чудновской 23-летний водитель автомобиля Volkswagen CC на пешеходном переходе наехал на 51-летнего жителя Житомира.

Пострадавшим оказался сотрудник Житомирской областной прокуратуры.

С тяжелыми травмами его госпитализировали в реанимационное отделение областной больницы, однако ночью он скончался.

Полиция задержала водителя Volkswagen и сейчас ищет свидетелей смертельного ДТП в Житомире.

— Если вы стали очевидцем происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, или обладаете другими данными, которые могут помочь следствию, просим обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Житомирской области (Житомир, ул. Старый бульвар, 5/37) или позвонить по телефонам (0412) 40-74-31, +38 (068) 688-73-35 или 102, — говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

