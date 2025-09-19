Ввечері 18 вересня сталася смертельна ДТП у Житомирі – водій Volkswagen на переході збив пішохода, який виявився працівником Житомирської обласної прокуратури. Розпочато досудове розслідування.

Смертельна ДТП у Житомирі, в якій загинув прокурор: що відомо

За інформацією обласної поліції та Офісу генпрокурора, 18 вересня близько 19:35 на вулиці Чуднівській 23-річний водій автомобіля Volkswagen CC на пішохідному переході наїхав на 51-річного жителя Житомира.

Потерпілим виявився працівник Житомирської обласної прокуратури.

З тяжкими травмами його госпіталізували до реанімаційного відділення обласної лікарні, проте вночі він помер.

Поліція затримала водія Volkswagen і наразі шукає свідців смертельної ДТП у Житомирі.

– Якщо ви стали очевидцем події, проїжджали повз та маєте записи з відеореєстратора, або володієте іншими даними, що можуть допомогти слідству, просимо звернутися до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Житомирській області (Житомир, вул. Старий бульвар, 5/37) або зателефонувати за номерами (0412) 40-74-31, +38 (068) 688-73-35 чи 102, – мовиться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

