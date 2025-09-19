НАБУ и САП обнародовали материалы расследования по делу о хищении государственных средств при закупках Министерством обороны продовольствия для Вооруженных сил Украины в условиях полномасштабной войны с Россией.

Об этом сообщают Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

“Золотые яйца” Минобороны: дело о хищении продуктов для ВСУ

Как сообщили в НАБУ, дело направят в суд после ознакомления с ним стороной защиты.

Сейчас смотрят

По информации следствия, в течение 2022-2023 годов продукты для Сил обороны Украины закупали так называемыми комплектами по утвержденному каталогу, который насчитывал 409 наименований.

Наиболее употребительными были овощи, крупы, мясо и вода, которые составляли лишь 10% ассортимента. Другие позиции, например специи, желатин или ягоды заказывали редко или вообще никогда.

Как отметили в НАБУ, цену комплекта формировали с учетом всех наименований каталога и по средней стоимости.

— Это позволяло поставщикам манипулировать ценами: завышать их на ходовые продукты и занижать на малоиспользуемые или те, которые нельзя заказывать из-за сезонности поставок (черешня или абрикосы зимой), — говорится в сообщении.

В САП подчеркнули, что, на первый взгляд, нарушений не было, а цена комплекта не менялась. Однако картофель, поставлявший тысячами тонн, реализовывали втрое дороже, а сезонные ягоды и фрукты, которые почти не заказывали, стоили копейки.

В результате в течение августа-декабря 2022 года две компании-поставщика, контролируемые одной владелицей, незаконно получили сверхприбыль на сумму более 733 млн грн.

По информации НАБУ, часть этих средств в дальнейшем вывели под видом выплаты дивидендов и предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям. Владелица компаний могла потратить эти деньги на покупку отелей в Хорватии и другой недвижимости, однако все обстоятельства сейчас устанавливаются.

К преступлению причастен чиновник Министерства обороны, который при подписании договоров якобы не замечал ценовых аномалий в каталоге.

Сейчас среди подозреваемых:

бывший руководитель Департамента Минобороны Украины;

владелица связанных компаний-поставщиков;

два руководителя компаний-поставщиков;

физические лица.

Эти лица подозреваются по ч. 5 ст. 191 (Растрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (Покушение на растрату), ч. 3 ст. 209 (Легализация) действующего Уголовного кодекса Украины, сообщили в НАБУ.

После начала досудебного расследования в январе 2023 года и сообщений журналистов, в частности о закупках яиц по 17 грн за штуку, соучастники схемы снизили цены на 11 продуктов, которые пользовались наибольшим спросом. Благодаря этому в бюджете осталось по меньшей мере 788 млн грн.

Министерство обороны Украины изменило порядок закупки и внедрило отдельные пилотные проекты после того, как НАБУ и САП предложили устранить причины и условия продуктовой сделки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.