НАБУ та САП оприлюднили матеріали розслідування у справі про розкрадання державних коштів під час закупівель Міністерством оборони харчів для Збройних сил України в умовах повномасштабної війни з Росією.

Про це повідомляють Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

“Золоті яйця” Міноборони: справа про розкрадання на продуктах для ЗСУ

Як розповіли у НАБУ, справу скерують до суду після ознайомлення з ними стороною захисту.

За інформацією слідства, протягом 2022-2023 років продукти для Сил оборони України закуповували так званими комплектами за затвердженим каталогом, який налічував 409 найменувань.

Найвживанішими були овочі, крупи, м’ясо та вода, які становили лише 10% асортименту. Інші позиції, наприклад, спеції, желатин або ягоди замовляли рідко або ж взагалі ніколи.

Як зазначили у НАБУ, ціну комплекту формували з урахуванням усіх найменувань каталогу та за середньою вартістю.

– Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами: завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або ті, які не можна замовляти через сезонність постачання (черешня чи абрикоси взимку), – йдеться у повідомленні.

У САП наголосили, що, на перший погляд, не було порушень, а ціна комплекту не змінювалася. Проте картоплю, яку постачали тисячами тонн, реалізовували втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовляли, коштували копійки.

Внаслідок цього протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн.

За інформацією НАБУ, частину цих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Власниця компаній могла витратити ці гроші на купівлю готелів у Хорватії та іншої нерухомості, проте всі обставини зараз встановлюються.

До злочину причетний посадовець Міністерства оборони, який під час підписання договорів нібито не помічав цінових аномалій у каталозі.

Наразі серед підозрюваних:

колишній керівник Департаменту Міноборони України;

власниця пов’язаних компаній-постачальниць;

два керівники компаній-постачальниць;

фізичні особи.

Цих осіб підозрюють за ч. 5 ст. 191 (Розтрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (Замах на розтрату), ч. 3 ст. 209 (Легалізація) чинного Кримінального кодексу України, розповіли у НАБУ.

Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та повідомлень журналістів, зокрема про закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники схеми зменшили ціни на 11 продуктів, які мали найбільший попит. Завдяки цьому в бюджеті залишилося щонайменше 788 млн грн.

Міністерство оборони України змінило порядок закупівлі та впровадило окремі пілотні проєкти після того, як НАБУ і САП запропонували усунути причини та умови продуктової оборудки.

