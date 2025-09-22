Утром 22 сентября мощные взрывы в Запорожье прогремели из-за атаки российской авиации, которая сбросила на город не менее 5 авиабомб. Вспыхнули масштабные пожары, есть погибшие и раненые.

Обновлено в 07:55.

Взрывы в Запорожье 22 сентября: что известно о последствиях

Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в городе зафиксировано не менее пяти взрывов в результате атаки авиабомбами.

По его словам, есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры и промышленности, вспыхнули пожары.

Также уничтожены и повреждены жилые дома и автомобили. Речь идет о 15 многоэтажных и 10 частных домах, а также нежилых помещениях.

На данный момент уже известно о трех погибших, еще два человека ранены. Один из пострадавших — в тяжелом состоянии.

Третьей жертвой стала 75-летняя женщина, тело которой спасатели достали из-под завалов разрушенного частного дома.

Спасатели ликвидировали возгорание двухэтажного здания и пяти автомобилей, которое произошло в результате удара по парковке. Психологи ГСЧС оказали помощь 5 гражданам.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 307-е сутки.

Фото: Іван Федоров

Источник : ГСЧС

