Взрывы в Запорожье: РФ атаковала город авиабомбами, есть погибшие и раненые
Утром 22 сентября мощные взрывы в Запорожье прогремели из-за атаки российской авиации, которая сбросила на город не менее 5 авиабомб. Вспыхнули масштабные пожары, есть погибшие и раненые.
Обновлено в 07:55.
Взрывы в Запорожье 22 сентября: что известно о последствиях
Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в городе зафиксировано не менее пяти взрывов в результате атаки авиабомбами.
По его словам, есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры и промышленности, вспыхнули пожары.
Также уничтожены и повреждены жилые дома и автомобили. Речь идет о 15 многоэтажных и 10 частных домах, а также нежилых помещениях.
На данный момент уже известно о трех погибших, еще два человека ранены. Один из пострадавших — в тяжелом состоянии.
Третьей жертвой стала 75-летняя женщина, тело которой спасатели достали из-под завалов разрушенного частного дома.
Спасатели ликвидировали возгорание двухэтажного здания и пяти автомобилей, которое произошло в результате удара по парковке. Психологи ГСЧС оказали помощь 5 гражданам.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 307-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Іван Федоров