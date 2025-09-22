Вранці 22 вересня потужні вибухи в Запоріжжі лунали через атаку російської авіації, яка скинула на місто щонайменше 5 авіабомб. Спалахнули масштабні пожежі, є загиблі та поранені.

Оновлено о 09:10.

Вибухи в Запоріжжі 22 вересня: що відомо про наслідки

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що в місті зафіксовано щонайменше п’ять вибухів в результаті атаки авіабомбами.

За його словами, є влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості, спалахнули пожежі.

Також знищено і пошкодженого житлові будинки та автівки. Йдеться про 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків, а також нежитлові приміщення.

Наразі відомо вже про трьох загиблих. Третьою жертвою стала 75-річна жінка, тіло якої рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого приватного будинку.

Поранених двоє – це хлопці 16 та 20 років. Зокрема, у підлітка – гостра реакція та стрес.

Рятувальники ліквідували загоряння двоповерхової будівлі та п’яти автомобілів, яке сталось у результаті удару по парковці. Психологи ДСНС надали допомогу 5 громадянам.

Пізніше Федоров розповів, що РФ завдала щонайменше 10 ударів по різним районам:

Космічний мікрорайон – повторний удар по парковці;

Набережна магістраль – поблизу ТЦ та критичної інфраструктури (рух тимчасово обмежений);

Шевченківський район – удар по житлових будинках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 307-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Іван Федоров

Джерело : ДСНС

